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Сотни активистов, несогласных с результатами выборов в США, вышли на акцию протеста

06 января 2021 13:55
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Новости США. Массовая акция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне закончилась столкновениями с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть пострадавшие и задержанные.

Сотни активистов, несогласных с результатами выборов в США, вышли на акцию протеста-1

Сотни активистов, несогласных с результатами президентских выборов, начали заполонять столичные улицы с вечера 5 января. Митинг приурочен к заседанию Конгресса, который должен утвердить итоги выборов и победу Джо Байдена. Чтобы разогнать протестующих, силовики применили перцовые баллончики. Несколько человек задержаны в том числе за нападение на полицейских и хранение оружия.

Вашингтон, к слову, начал готовиться к беспорядкам заранее. В центре города заколотили фанерой окна офисов и магазинов. На улицах дежурят более 300 бойцов Нацгвардии и десятки правоохранителей.

Сотни активистов, несогласных с результатами выборов в США, вышли на акцию протеста-4

Выборы президента США состоялись 3 ноября и стали самыми скандальными в истории страны. Действующий глава Белого дома все еще не смирился с поражением. Чем закончится эта политическая борьба – вопрос открытый.

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# Выборы в США # Джо Байден # Дональд Трамп # Фотофакт

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