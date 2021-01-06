Совет Евросоюза теперь возглавляет Португалия. Какие задачи у Лиссабона и Брюсселя?

Португалия возглавила Совет Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Руководство в данном законодательном органе переходит между 27 государствами ЕС каждые полгода.

Одной из главных задач Лиссабона и Брюсселя сейчас является кампания по вакцинации от COVID-19, а также восстановление экономики.

К слову, в вопросе с прививками Евросоюз столкнулся с трудностями. Страны-участники сообщества жалуются на нехватку препарата и слишком медленную реализацию плана вакцинации.

Кроме того, из разных государств все чаще поступают сообщения о побочных эффектах препарата и даже летальных исходах. Последний случай произошел в Норвегии, где спустя несколько дней после прививки умерли два постояльца дома престарелых. Что именно стало причиной их смерти, еще предстоит установить.