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Совет Евросоюза теперь возглавляет Португалия. Какие задачи у Лиссабона и Брюсселя?

06 января 2021 12:40
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Португалия возглавила Совет Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Руководство в данном законодательном органе переходит между 27 государствами ЕС каждые полгода.

Совет Евросоюза теперь возглавляет Португалия. Какие задачи у Лиссабона и Брюсселя?-1

До этого пост страны-председателя занимала Германия.

Одной из главных задач Лиссабона и Брюсселя сейчас является кампания по вакцинации от COVID-19, а также восстановление экономики.

Совет Евросоюза теперь возглавляет Португалия. Какие задачи у Лиссабона и Брюсселя?-4

К слову, в вопросе с прививками Евросоюз столкнулся с трудностями. Страны-участники сообщества жалуются на нехватку препарата и слишком медленную реализацию плана вакцинации.

Кроме того, из разных государств все чаще поступают сообщения о побочных эффектах препарата и даже летальных исходах. Последний случай произошел в Норвегии, где спустя несколько дней после прививки умерли два постояльца дома престарелых. Что именно стало причиной их смерти, еще предстоит установить.

Совет Евросоюза теперь возглавляет Португалия. Какие задачи у Лиссабона и Брюсселя?-7

Жителей ЕС вакцинируют препаратом, совместно разработанным американской и немецкой компаниями.

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# Коронавирус # Фотофакт

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