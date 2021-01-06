Прямой эфир

10 тысяч долларов за полкило черешни. На торгах в Японии продали коробочку с ягодами раннего сорта

06 января 2021 13:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. Полкилограмма черешни в Японии продали почти за 10 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 тысяч долларов за полкило черешни. На торгах в Японии продали коробочку с ягодами раннего сорта-1

Первые в новом году торги состоялись в префектуре Ямагата. Этот регион считается поставщиком самой вкусной черешни в стране. С молотка ушла коробочка с десятками крупных ягод раннего сорта.

10 тысяч долларов за полкило черешни. На торгах в Японии продали коробочку с ягодами раннего сорта-4

Невероятно высокая цена связана с особой технологией выращивания. Деревья растут в специальных емкостях. Затем на несколько месяцев их помещают в холодильник, после – в теплицу, где они находятся в особых температурных условиях.

# Аукционы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Совет Евросоюза теперь возглавляет Португалия. Какие задачи у Лиссабона и Брюсселя?
06 января 2021 12:40

Совет Евросоюза теперь возглавляет Португалия. Какие задачи у Лиссабона и Брюсселя?

Более тонны героина на 80 млн долларов изъяли в Украине. Груз из Пакистана собирались переправить в Европу
06 января 2021 10:14

Более тонны героина на 80 млн долларов изъяли в Украине. Груз из Пакистана собирались переправить в Европу

Штамм коронавируса из Великобритании распространяется по миру. Его нашли уже в 41 стране
06 января 2021 09:24

Штамм коронавируса из Великобритании распространяется по миру. Его нашли уже в 41 стране