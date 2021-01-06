10 тысяч долларов за полкило черешни. На торгах в Японии продали коробочку с ягодами раннего сорта

Новости Японии. Полкилограмма черешни в Японии продали почти за 10 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые в новом году торги состоялись в префектуре Ямагата. Этот регион считается поставщиком самой вкусной черешни в стране. С молотка ушла коробочка с десятками крупных ягод раннего сорта.