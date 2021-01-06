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Более тонны героина на 80 млн долларов изъяли в Украине. Груз из Пакистана собирались переправить в Европу

06 января 2021 10:14
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Новости Украины. Рекордную партию наркотиков изъяли во Львове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о более чем тонне героина стоимостью свыше 80 миллионов долларов.

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Более тонны героина на 80 млн долларов изъяли в Украине. Груз из Пакистана собирались переправить в Европу-1

Опасный груз из Пакистана попал на территорию страны в 2020 году через порт в Одессе. Затем под видом пищевой продукции контрабанду доставили на запад Украины, чтобы в итоге переправить в страны ЕС как дипломатический груз.

Стоимость на чёрном рынке – 13,5 млн долларов. На белорусско-латвийской границе изъята крупнейшая за 10 лет партия гашиша

Более тонны героина на 80 млн долларов изъяли в Украине. Груз из Пакистана собирались переправить в Европу-4

Во время обысков правоохранители задержали четверых граждан Турции. Ведутся поиски их возможных соучастников.

# Наркотики # Фотофакт

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