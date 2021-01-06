Более тонны героина на 80 млн долларов изъяли в Украине. Груз из Пакистана собирались переправить в Европу

Речь идет о более чем тонне героина стоимостью свыше 80 миллионов долларов.

Опасный груз из Пакистана попал на территорию страны в 2020 году через порт в Одессе. Затем под видом пищевой продукции контрабанду доставили на запад Украины, чтобы в итоге переправить в страны ЕС как дипломатический груз.

Стоимость на чёрном рынке – 13,5 млн долларов. На белорусско-латвийской границе изъята крупнейшая за 10 лет партия гашиша