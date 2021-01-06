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Трамп призывает своих сторонников устроить «дикий митинг». 6 января Конгресс США должен утвердить победу Байдена

06 января 2021 07:17
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Новости США. В США 6 января – решающий день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конгресс должен утвердить результаты голосования выборщиков, присудивших победу Джозефу Байдену.

Трамп призывает своих сторонников устроить «дикий митинг». 6 января Конгресс США должен утвердить победу Байдена-1

С этим не согласен действующий президент Дональд Трамп и призывает своих сторонников выйти на улицы, устроив, цитата, «дикий митинг». Тысячи американцев подтвердили готовность оказать поддержку Трампу. Кроме того, по данным полиции, на улицы выйдут также вооруженные представители крайне правых националистических групп. Вооруженных активистов и тех, кто будет провоцировать насилие, предупредили об аресте.

Трамп призывает своих сторонников устроить «дикий митинг». 6 января Конгресс США должен утвердить победу Байдена-4

Для поддержания порядка в Вашингтон прибыли более 300 бойцов Национальной гвардии.

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# Выборы в США # Дональд Трамп # Джо Байден # Фотофакт

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