Сторонники Трампа хотят провести ему собственную инаугурацию в Facebook

Своеобразное мероприятие сторонники действующего главы Белого Дома созывают через Facebook. Оно пройдет в онлайн-формате 20 января – примерно в одно время с церемонией вступления в должность демократа Джо Байдена. Свое участие в виртуальной инаугурации подтвердили более 60 тысяч человек.