Прямой эфир

Сторонники Трампа хотят провести ему собственную инаугурацию в Facebook

22 декабря 2020 11:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Проигравшему в президентской гонке Дональду Трампу организуют собственную инаугурацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сторонники Трампа хотят провести ему собственную инаугурацию в Facebook-1

Своеобразное мероприятие сторонники действующего главы Белого Дома созывают через Facebook. Оно пройдет в онлайн-формате 20 января – примерно в одно время с церемонией вступления в должность демократа Джо Байдена. Свое участие в виртуальной инаугурации подтвердили более 60 тысяч человек.

Сторонники Трампа хотят провести ему собственную инаугурацию в Facebook-4

Выборы президента США состоялись 3 ноября. По итогам голосования выборщиков победу в гонке одержал Джо Байден. Трамп же не оставляет попыток изменить, очевидно, уже неизбежный финал. В Верховный суд страны поступают все новые иски.

# Выборы в США # Дональд Трамп # Джо Байден # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Армении оппозиция начинает бессрочную забастовку. Протестующие требуют отставки Никола Пашиняна
22 декабря 2020 10:49

В Армении оппозиция начинает бессрочную забастовку. Протестующие требуют отставки Никола Пашиняна

Новый год без развлечений. В отелях Турции и Египта отменили праздничные программы
22 декабря 2020 09:19

Новый год без развлечений. В отелях Турции и Египта отменили праздничные программы

В Италии на предприятии по утилизации боеприпасов произошёл взрыв, есть погибшие
22 декабря 2020 08:32

В Италии на предприятии по утилизации боеприпасов произошёл взрыв, есть погибшие