Сторонники Трампа хотят провести ему собственную инаугурацию в Facebook

Новости США. Проигравшему в президентской гонке Дональду Трампу организуют собственную инаугурацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Проигравшему в президентской гонке Дональду Трампу организуют собственную инаугурацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Своеобразное мероприятие сторонники действующего главы Белого Дома созывают через Facebook. Оно пройдет в онлайн-формате 20 января – примерно в одно время с церемонией вступления в должность демократа Джо Байдена. Свое участие в виртуальной инаугурации подтвердили более 60 тысяч человек.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. По итогам голосования выборщиков победу в гонке одержал Джо Байден. Трамп же не оставляет попыток изменить, очевидно, уже неизбежный финал. В Верховный суд страны поступают все новые иски.