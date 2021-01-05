Трамп снова оспорил результаты президентских выборов и призвал американцев дождаться новых данных

Новости США. Борьба продолжается: Дональд Трамп в очередной раз оспорил результаты президентских выборов, пообещал одержать победу в восьми штатах, а также призвал американцев дождаться новых данных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вице-президент США обвинила Дональда Трампа в злоупотреблении властью С таким заявлением действующий глава Белого дома выступил на митинге в Джорджии.

Демократ Джо Байден между тем, находясь в этом же регионе, высмеял Трампа и подчеркнул, что тот не выполняет свою работу. А вместо того, чтобы бороться с пандемией, «ноет и жалуется» из-за результатов голосования.

Отметим, в Джорджию лидеры приехали не случайно. Сегодня там состоится второй тур выборов в Сенат. На кону – контроль над верхней палатой Конгресса США.