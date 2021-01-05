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Трамп снова оспорил результаты президентских выборов и призвал американцев дождаться новых данных

05 января 2021 11:46
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Новости США. Борьба продолжается: Дональд Трамп в очередной раз оспорил результаты президентских выборов, пообещал одержать победу в восьми штатах, а также призвал американцев дождаться новых данных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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С таким заявлением действующий глава Белого дома выступил на митинге в Джорджии.

Трамп снова оспорил результаты президентских выборов и призвал американцев дождаться новых данных-1

Демократ Джо Байден между тем, находясь в этом же регионе, высмеял Трампа и подчеркнул, что тот не выполняет свою работу. А вместо того, чтобы бороться с пандемией, «ноет и жалуется» из-за результатов голосования.

Трамп снова оспорил результаты президентских выборов и призвал американцев дождаться новых данных-4

Отметим, в Джорджию лидеры приехали не случайно. Сегодня там состоится второй тур выборов в Сенат. На кону – контроль над верхней палатой Конгресса США.

Трамп снова оспорил результаты президентских выборов и призвал американцев дождаться новых данных-7

Сейчас Сенат в руках республиканцев. Очевидно, что схватка будет жесткой. По данным соцопросов, шансы политиков примерно равны.

# Выборы в США # Дональд Трамп # Джо Байден # Фотофакт

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