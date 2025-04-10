Хоккеисты минского «Динамо» сыграют с челябинским «Трактором» в четвертьфинале Кубка Гагарина

Дружины в гладком сезоне встречались дважды и обменялись гостевыми победами. Задачи на стартовый матч второго раунда плей-офф перед белорусами предельно простые – выходить и показывать максимальный результат. Конечно, у Дмитрия Квартальнова есть заготовки на предстоящую игру. «Трактор» главком оценивает как очень сильного оппонента, у которого слаженно работают все звенья. Капитан минчан Андрей Стась также имеет представление о сопернике, ведь в его карьере этот клуб значится с 2021 по 2023 год.

Димитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Есть те моменты, на которые мы обращаем внимание. Все друг на друга смотрят, сканируют. Хорошая команда, у них нет слабых мест. Хороший вратарь, во всех линиях у них полный порядок. У нас где-то, может быть, половина команды сталкивается впервые с этим. Но у нас есть ребята, которые понимают, знают, кубки выигрывали. В общем-то, здесь проблем никаких нет. У нас хорошие ребята, иностранцы. И возраст хороший. Что будет дальше? Дальше будет поинтереснее.

В предстоящую субботу, 12 апреля, соперники сыграют в Челябинске, второй поединок состоится 14 апреля. После большой хоккей вернется в белорусскую столицу. Продажа билетов на домашние игры уже началась, возле касс «Минск-Арены» традиционно много болельщиков, которые полны решимости купить заветный квиток на ледовую игру номер один. Домашние поединки пройдут 16 и 18 апреля. Серия продлится до четырех побед одной из команд.