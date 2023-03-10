Прямой эфир

Латвийская оппозиция потребовала отстранить министра обороны из-за бюджетных трат

10 марта 2023 07:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Латвии. В Латвии требуют отстранить главу Минобороны. Оппозиционные партии недовольны аппетитами ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвийская оппозиция потребовала отстранить министра обороны из-за бюджетных трат-1

Все дело в скандальной закупке продуктов для армии. Сумма немаленькая – 220 миллионов евро. И несмотря на то, что такие средства и близко не соответствуют бюджетным возможностям Национальных вооруженных сил, документы были подписаны. Оппозиционные партии называют сделку «сомнительной» и требуют наказать латвийского министра. Правоохранительные органы начали расследование.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Вооруженные силы # Артис Пабрикс # Новости Латвии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Россия опубликует переписку с Германией, Данией и Швецией по взрывам на «Северных потоках»
10 марта 2023 07:25

Россия опубликует переписку с Германией, Данией и Швецией по взрывам на «Северных потоках»

Во Франции выпало в два раза меньше осадков, чем обычно – фермеры беспокоятся за урожай
10 марта 2023 06:49

Во Франции выпало в два раза меньше осадков, чем обычно – фермеры беспокоятся за урожай

Квартиру президента Зеленского в Крыму отдадут нуждающимся семьям
10 марта 2023 06:44

Квартиру президента Зеленского в Крыму отдадут нуждающимся семьям