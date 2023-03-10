Латвийская оппозиция потребовала отстранить министра обороны из-за бюджетных трат

Новости Латвии. В Латвии требуют отстранить главу Минобороны. Оппозиционные партии недовольны аппетитами ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все дело в скандальной закупке продуктов для армии. Сумма немаленькая – 220 миллионов евро. И несмотря на то, что такие средства и близко не соответствуют бюджетным возможностям Национальных вооруженных сил, документы были подписаны. Оппозиционные партии называют сделку «сомнительной» и требуют наказать латвийского министра. Правоохранительные органы начали расследование.