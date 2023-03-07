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Украина запросила у США запрещённые кассетные бомбы MK-20

07 марта 2023 07:33
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Киев просит у конгрессменов США оказать содействие и убедить Белый дом включить в очередной пакет военной помощи авиационные кассетные бомбы MK-20, информирует ТАСС. 

Украина намерена их использовать совместно с беспилотными летательными аппаратами. Сообщается также, что Киев уже отправил запрос Вашингтону на 155-миллиметровые кассетные артиллерийские снаряды. Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки сообщил, что страна выделила Украине тридцать третий пакет в рамках военной помощи. Его сумма составила четыреста миллионов долларов. 

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# Международная политика

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