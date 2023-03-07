Украина запросила у США запрещённые кассетные бомбы MK-20

Киев просит у конгрессменов США оказать содействие и убедить Белый дом включить в очередной пакет военной помощи авиационные кассетные бомбы MK-20, информирует ТАСС.

Украина намерена их использовать совместно с беспилотными летательными аппаратами. Сообщается также, что Киев уже отправил запрос Вашингтону на 155-миллиметровые кассетные артиллерийские снаряды. Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки сообщил, что страна выделила Украине тридцать третий пакет в рамках военной помощи. Его сумма составила четыреста миллионов долларов.