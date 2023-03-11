Польские военные устанавливают противотанковые заграждения на дорогах, ведущих в Беларусь

Что касается наших соседей на западе, то многие политические решения иначе как абсурдом не назовешь. После железного занавеса, который Варшава опустила на границе с Беларусью, закрыв почти все пункты пропуска, военные Польши начали установку противотанковых заграждений вблизи на дорогах, ведущих в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польский министр обороны на весь мир заявил, что начинается, цитата, «упреждающее усиление безопасности на границе с Россией и Беларусью». И происходящее сейчас – «часть стратегии защиты и сдерживания». Кого опасается Варшава, непонятно. Мало того, границу с Россией и Беларусью поляки планируют укрепить еще и бетонными заграждениями. Отметим, что в это же время Польша наращивает воинский контингент США. Фактически у наших границ сосредоточены порядка 10 тысяч американских солдат, и на данный момент обсуждается вопрос об увеличении численности военных на восточном фланге НАТО. В такой ситуации возникает закономерный вопрос: Польша готовится защищаться или все-таки нападать?