Белорус Егор Рябцев выиграл бронзовую награду юниорского ЧМ по фехтованию

Егор Рябцев выиграл бронзовую награду юниорского чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Китае, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш рапирист, выступающий в категории до 20 лет на предварительном этапе, одержал пять побед в шести поединках. И затем также уверенно двигался по турнирной сетке, одолев представителей Украины, Франции, Сингапура и Узбекистана. В 1/2 белорус уступил россиянину Александру Керику и в итоге стал бронзовым призером планетарного форума. Конкуренцию Егору составили 160 рапиристов из 62 стран мира.