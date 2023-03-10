Предатель должен знать, что в случае измены будет уничтожен. Гайдукевич и Боровик о новом законе Президента

Новости Беларуси. Усиление ответственности за преступления против государства – это акт предупреждения. К такому мнению пришли эксперты, проанализировав подписанный 9 марта Президентом Закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тот, кто захочет дестабилизировать обстановку на нашей земле, будет наказан, причем по всей строгости. В некоторых случаях предусмотрена смертная казнь. Уголовная ответственность вводится также за пропаганду терроризма и дискредитацию армии.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Человек принял присягу на плацу, когда получал погоны из рук офицера. Он клялся в верности народу и стране и предал ее. Продался западным спецслужбам, например, стал работать, в отношении своей страны готовить теракты. Как с такими людьми поступать? Наказание должно быть максимально строгим. Поэтому мы, депутаты, усилили уголовную ответственность за предательство, за измену родине и ввели туда смертную казнь. Но это не значит, что всех подряд будут расстреливать. Но потенциальный предатель должен знать, что в случае предательства и наступления тяжких последствий он будет уничтожен.

Кроме прочего, с 3-х до 10-ти суток увеличен срок задержания подозреваемых в измене государству, в заговоре с целью захвата власти, шпионаже или агентурной деятельности.