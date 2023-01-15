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«Мои года — моё богатство». Ушёл из жизни актёр и певец Вахтанг Кикабидзе

15 января 2023 12:56
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«Мои года — мое богатство». Судьба исполнителю всеми известной в Советском Союзе песни отвела неполных 85 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Мои года — моё богатство». Ушёл из жизни актёр и певец Вахтанг Кикабидзе-1

Умер актер и певец Вахтанг Кикабидзе. Лауреата Государственной премии СССР, Народного артиста Грузии любители кинематографа знают по ролям во многих картинах. Однако всенародную любовь актеру принес образ летчика из небольшого грузинского поселка в культовой советской комедии «Мимино».  

«Мои года — моё богатство». Ушёл из жизни актёр и певец Вахтанг Кикабидзе-4

К слову, в Минске Вахтанг Кикабидзе в конце 2019-го принял участие в открытии памятника этому киногерою. Представитель Грузии не раз был и среди почетных гостей фестиваля «Лістапад». Параллельно с карьерой в кино артист не оставлял и концертную деятельность. Даже свой 84-й день рождения он отметил сольным выступлением в Батуми.  

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# Некролог # Вахтанг Кикабидзе # Фотофакт

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