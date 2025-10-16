Закон о 13-часовом рабочем дне приняли в Греции

В Греции приняли закон о 13-часовом рабочем дне. Дебаты на пленарном заседании парламента начались еще 14 октября. СМИ отмечают, что они прошли на повышенных тонах, в то время как по улицам маршировали тысячи противников реформы. Профсоюзы назвали законопроект «трудовым Средневековьем», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместо 13 часов в день, люди требуют пятидневку по 7 часов и увеличения зарплат. Общенациональная забастовка охватила крупные города страны. Она нарушила работу транспорта, магазинов, крупных портов и государственных служб.

Более 100 лет рабочие пытались добиться 8-часового рабочего дня и стабильного распорядка дня. А теперь все меняется на противоположное, только потому что предприниматели, капиталисты должны постоянно зарабатывать все больше и больше, угнетая рабочих. Мы не хотим, чтобы это продолжалось.