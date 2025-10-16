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Закон о 13-часовом рабочем дне приняли в Греции

16 октября 2025 17:23
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В Греции приняли закон о 13-часовом рабочем дне. Дебаты на пленарном заседании парламента начались еще 14 октября. СМИ отмечают, что они прошли на повышенных тонах, в то время как по улицам маршировали тысячи противников реформы. Профсоюзы назвали законопроект «трудовым Средневековьем», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Закон о 13-часовом рабочем дне приняли в Греции-2

Вместо 13 часов в день, люди требуют пятидневку по 7 часов и увеличения зарплат. Общенациональная забастовка охватила крупные города страны. Она нарушила работу транспорта, магазинов, крупных портов и государственных служб.

Закон о 13-часовом рабочем дне приняли в Греции-4

Более 100 лет рабочие пытались добиться 8-часового рабочего дня и стабильного распорядка дня. А теперь все меняется на противоположное, только потому что предприниматели, капиталисты должны постоянно зарабатывать все больше и больше, угнетая рабочих. Мы не хотим, чтобы это продолжалось.

Закон о 13-часовом рабочем дне приняли в Греции-6

Правительство утверждает, что новая мера призвана предложить более гибкие возможности трудоустройства и не является обязательной. Однако профсоюзы утверждают, что она ущемляет права работников, особенно с низкой зарплатой. При слабом контроле государства работодатели смогут навязывать сотрудникам дополнительные часы.

# Акции протеста # Международная политика

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