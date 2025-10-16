Латвийские фермеры понесли убытки в 100 млн евро из-за непогоды

Натянутые отношения с властью и у латвийских фермеров. Ситуация чрезвычайная – аграрии подсчитывают убытки по итогам сезонных работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода лишила «людей земли» 100 миллионов евро. И этот чек, судя по всему, еще не финальный.

Проливные дожди весной не дали обработать почти 85 тысяч гектаров площадей. Урожай не получилось ни посеять, ни собрать. А о запасах семян на 2026 год и вовсе речи не идет. Самая тяжелая ситуация сложилась с картофелем. Удалось собрать лишь 10 % от высаженного. Теперь в магазинах жителям предложат лишь импортный продукт. И явно по завышенным ценам.

От переизбытка влаги погибли и посевы овса, яровой и озимой пшеницы, гороха, а также многолетних трав. А то, что удалось вывезти уцелевшим с полей, не подходит даже на корм скоту и годится лишь для производства топлива. Чтобы оживить крохи урожая, фермеры вынуждены тратить деньги на его сушку. Из-за этого многие аграрии оказались на грани банкротства.

Власти Латвии объявили в агросекторе чрезвычайную ситуацию, которая будет действовать до ноября. Еврочиновники решили подставить плечо, выделив четыре миллиона евро помощи. Но эти средства на фоне масштабных убытков выглядят издевательской подачкой. Да и выплаты, растянутые до 2026 года, вряд ли спасут тонущих фермеров.