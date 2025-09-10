Ситуация подошла к точке невозврата – международные СМИ о протестах во Франции

Внимание, если не всего мира, то как минимум Европы, сегодня, безусловно, приковано к Франции. 10 сентября и, очевидно, ближайшие дни и недели наглядно покажут, какое социальное пламя может разгореться из опасной политической искры. Жизнь миллионов рядовых французов сегодня фактически поставлена на стоп. Сходить в магазин, снять деньги в банкомате и даже обратиться к врачу практически нереально, как и невозможно выйти на улицу. Нацию в прямом смысле прорвало, и гнев вылился протестами – самыми ожесточенными со времен «желтых жилетов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На улицы во всей стране вышли по меньшей мере 150 тысяч французов. В противовес им вывели армию из 80 тысяч жандармов. Число арестованных полицией участников акций возросло до 300 человек – из них больше половины в Париже. Сообщается о троих пострадавших. Отметим, что первые беспорядки вспыхнули уже с утра. Сотни тысяч человек протестуют во Франции – фиксируются ожесточённые стычки с полицией. На этом фоне Пятая республика обзавелась очередным премьером. Им стал министр обороны Франции 39-летний Себастьен Лекорню. И именно на его плечи лег госдолг, масштаб которого является третьим в Евросоюзе.

Макрон назначил нового премьера Франции – уже пятого за последние три года. Напомним, что его предшественник Франсуа Байру два дня назад был отправлен в отставку позорным вотумом недоверия из-за неудачного бюджета страны на будущий год. Новая волна беспорядков, которые охватили Францию – благодатная почва для экспертного анализа. Сегодня мировые СМИ упражняются в прогнозах: чем все это может закончиться?

Ничем хорошим, и в первую очередь для миллионов рядовых французов. «Страна столкнулась с самым серьезным политическим кризисом в своей истории», – утверждает американский эксперт и бывший военный Эрл Расмуссен и приводит аргументы: «За последние два года ушло в отставку уже третье (со вчерашним – четвертое) правительство, а рейтинг президента Эммануэля Макрона находится, цитата, «на самом дне». И это вовсе не яркая метафора, а суровая французская реальность, где лишь 15 % опрошенных, считают, что нынешний глава республики на своем месте. А подавляющее большинство, «глядя на разрушающуюся страну, понимает, что Макрон абсолютно не справляется со своими задачами», – откровенно пишет авторитетное британское издание The Spectator. О чем же вся эта история? На первый взгляд о том, что Франция снова (как уже было много раз) погрузится в пучину социального хаоса. Но если копнуть глубже – это история о системной недальновидности власти, которая ставит свою страну на краю «революционной пропасти», – считает российский эксперт-международник Владимир Оленченко. И добавляет, что «за некомпетентность Макрона» рядовые французы «расплачиваются экономикой и падением уровня жизни».