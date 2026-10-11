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Новости по тегу #Новости Франции

«Мы хотим лицеистов с двумя руками и будущим!» – страшный манифест французов против государственного садизма
11 октября 2026 18:00

«Мы хотим лицеистов с двумя руками и будущим!» – страшный манифест французов против государственного садизма

«Больно видеть своего ребенка таким» – крик души родителей искалеченных французских детей
11 октября 2026 17:50

«Больно видеть своего ребенка таким» – крик души родителей искалеченных французских детей

Французы в ужасе! Полиция перешла границы – дети становятся калеками
11 октября 2026 17:40

Французы в ужасе! Полиция перешла границы – дети становятся калеками

Недетские проблемы Пятой республики: почему французские школьники оказались под ударом силовиков?
11 октября 2026 17:18

Недетские проблемы Пятой республики: почему французские школьники оказались под ударом силовиков?

Французы требуют прекратить силовой террор. 13 октября начнется общенациональная забастовка
11 октября 2026 14:53

Французы требуют прекратить силовой террор. 13 октября начнется общенациональная забастовка

Ранены более 200 школьников! В руководстве парижской полиции публично оправдали действия силовиков
11 октября 2026 11:08

Ранены более 200 школьников! В руководстве парижской полиции публично оправдали действия силовиков

Официальный Париж назвал жесткие задержания подростков «пропорциональным ответом»
11 октября 2026 09:11

Официальный Париж назвал жесткие задержания подростков «пропорциональным ответом»

Во Франции спецназ штурмом захватил заблокированный студентами университет
10 октября 2026 14:25

Во Франции спецназ штурмом захватил заблокированный студентами университет

Французы требуют запретить резиновые пули и светошумовые гранаты против мирных демонстрантов
10 октября 2026 12:09

Французы требуют запретить резиновые пули и светошумовые гранаты против мирных демонстрантов

Школьников давят машинами! МВД Франции признало жестокость полиции при разгоне демонстрантов
10 октября 2026 09:04

Школьников давят машинами! МВД Франции признало жестокость полиции при разгоне демонстрантов

Сломаны кости и выбиты зубы: как французская полиция калечит собственных детей
09 октября 2026 19:50

Сломаны кости и выбиты зубы: как французская полиция калечит собственных детей

Выборы во Франции под угрозой – хакеры атаковали платформу для выбора кандидата от левых
09 октября 2026 10:24

Выборы во Франции под угрозой – хакеры атаковали платформу для выбора кандидата от левых