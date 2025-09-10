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Зеленскому будет не до выборов в случае публикации записей из квартиры Миндича

10 сентября 2025 13:34
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Зеленскому будет не до выборов в случае публикации записей из квартиры Миндича-0

Перед Владимиром Зеленским встанет вопрос о собственной безопасности, а не о переизбрании, если будет опубликована прослушка из квартиры приближенного к нему совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Украинская правда».

Установкой прослушки занималось Национальное антикоррупционное бюро Украины.

В материале указано, что информация касательно записей сохраняется в тайне. Офис Зеленского не прекращает попытки получить сведения об участниках и темах бесед на них. Представители СМИ акцентируют внимание, что в квартире Миндича периодически присутствовал Зеленский, соответственно, его визиты также могут быть отражены в материалах.

Фото: Pinterest

# Владимир Зеленский # Международная политика

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