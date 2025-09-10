В МИД Беларуси с обеспокоенностью высказались об ударах Израиля по столице Катара

В Беларуси с обеспокоенностью восприняли информацию об израильских авиаударах по столице Катара. Как заявили в Министерстве иностранных дел нашей страны, мы выступаем решительно против атак на территории суверенных государств в нарушение Устава ООН и норм международного права, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нападение на Катар тем более цинично, что совершено в отношении государства, которое в течение длительного времени выполняло миротворческие функции в целях освобождения заложников и прекращения палестино-израильского конфликта.

Беларусь солидарна с обеспокоенностью международного сообщества о том, что подобные действия могут усилить региональную напряженность и негативно сказаться на поиске путей скорейшего прекращения огня в секторе Газа. Информация о пострадавших белорусах отсутствует. МИД настоятельно рекомендует нашим гражданам, находящимся в Дохе, следовать указаниям местных властей по обеспечению личной безопасности и поддерживать связь с дипломатическим представительством Беларуси.

Меж тем Катар уже сообщил о подготовке ответа на удары Израиля. Как заявил премьер-министр страны, Доха не потерпит нарушений своего суверенитета. Глава правительства назвал атаку на дома, где проживали «члены политического бюро ХАМАС» актом государственного терроризма. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху пренебрег международным правом и движет весь регион к большому конфликту, а также сводит на нет все попытки достичь мира. А сама идея убийства переговорщиков в стране, которая участвует в диалоге о прекращении огня, неэтична и вероломна.