Польша никогда не была так близка к открытому конфликту со времён Второй мировой – Туск

Польша никогда не была так близка к открытому конфликту со времен Второй мировой войны. Такое громкое заявление сделал премьер Дональд Туск, комментируя нарушение воздушного пространства беспилотниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, Варшава обратилась к НАТО с просьбой начать консультации в соответствии со статьей 4 Договора Альянса, в которой говорится, что члены военного блока будут консультироваться друг с другом всякий раз, когда территория, политическая независимость или безопасность любого из них окажется под угрозой.

Туск также заявил, что этот инцидент является опасной провокацией. В штаб-квартире НАТО сообщили, что проводят полную оценку данных, представленных Польшей об инциденте с дронами. Но при этом не рассматривают произошедшее как нападение.

Такого же мнения придерживаются и ближайшие польские союзники. В Вильнюсе заявили, что не располагают доказательствами того, что проникновение беспилотников в воздушное пространство Польши было намеренным. А странам НАТО следует воздержаться от эскалации.

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