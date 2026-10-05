Только за прошлую неделю молодежь сожгла и разграбила 24 учебных заведения, а с начала беспорядков ранения получили около 250 учеников и сотрудников.
По оценкам полиции, накануне на улицы столицы вышли около 20 тысяч человек.
Манифестанты требуют остановить ценовой беспредел на рынке недвижимости.
Столь радикальное решение продиктовано соображениями безопасности – для защиты жизни и здоровья детей и персонала учебных заведений.
29 сентября в крупных городах страны пройдут около 200 маршей, митингов и демонстраций.
Люди выступают против курса на жесткую экономию.
Сообщается, что манифестации в Мадриде завершились столкновениями протестующих с полицией.
Немцы возмущены тем, что их правительство вкладывает колоссальные средства в оборону за счет обычных граждан, фактически милитаризуя страну.
Проблемы возникли после того, как Россия ввела ограничения на ввоз ряда армянских товаров, включая сельхозпродукцию, выявив нарушения.
Тысячи людей вышли на протесты против произвола полиции после гибели задержанного силовиками местного жителя.
Протестующие потребовали от правительства закрыть базы Североатлантического альянса в стране. Также выступили за прекращение конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке. Протестующие призывали к миру и дружбе между народами.
Участники несут плакаты с антисистемными, антиимпериалистическими и социальными требованиями, обвиняя лидеров ведущих стран в том, что их решения подрывают будущее молодежи и усиливают глобальное неравенство.
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