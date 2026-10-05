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Новости по тегу #Протесты

Во Франции из-за погромов закрыты более 400 школ
05 октября 2026 07:11

Во Франции из-за погромов закрыты более 400 школ

В Берлине прошла акция протеста против милитаризации Германии
04 октября 2026 08:05

В Берлине прошла акция протеста против милитаризации Германии

В Мадриде проходит многотысячная акция протеста
02 октября 2026 13:49

В Мадриде проходит многотысячная акция протеста

Во Франции из-за протестов школьников временно закроют полтысячи лицеев
02 октября 2026 08:38

Во Франции из-за протестов школьников временно закроют полтысячи лицеев

Во Франции началась общенациональная забастовка госслужащих
29 сентября 2026 13:49

Во Франции началась общенациональная забастовка госслужащих

В центре Берлина прошла массовая демонстрация против социальной политики Мерца
27 сентября 2026 07:51

В центре Берлина прошла массовая демонстрация против социальной политики Мерца

В Испании сотни тысяч человек вышли на протест из-за ситуации в Сеуте
03 сентября 2026 19:52

В Испании сотни тысяч человек вышли на протест из-за ситуации в Сеуте

В Германии сотни демонстрантов требуют отставки правительства
26 июля 2026 14:02

В Германии сотни демонстрантов требуют отставки правительства

В Армении фермеры вышли на протесты из-за проблем со сбытом продукции
21 июля 2026 10:55

В Армении фермеры вышли на протесты из-за проблем со сбытом продукции

В Болонье вспыхнули беспорядки против произвола полиции
21 июля 2026 08:06

В Болонье вспыхнули беспорядки против произвола полиции

В Греции прошли антивоенные марши против саммита НАТО в Анкаре
08 июля 2026 11:07

В Греции прошли антивоенные марши против саммита НАТО в Анкаре

Сотни демонстрантов протестуют в Женеве против саммита G7
15 июня 2026 07:24

Сотни демонстрантов протестуют в Женеве против саммита G7