Беларусь занимает важное место в глобальной системе продовольственного обеспечения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И речь не только о поставках продуктов питания. Чтобы прокормить растущее население планеты (а по последним прогнозам, в 2026 году оно составит 10 миллиардов человек), нужны ресурсы, без которых невозможно современное сельское хозяйство. Лукашенко заявил, что Беларусь готова внести вклад в обеспечение потребителей в мире минеральными удобрениями – читайте здесь.

На ситуацию с продовольствием в мире все сильнее влияет и конфликт на Ближнем Востоке. Один из ключевых рисков связан с Ормузским проливом – важнейшим торговым маршрутом, через который проходит около 13 % мировых поставок химической продукции, включая удобрения. Любые перебои здесь мгновенно отражаются на глобальном рынке. Особенно чувствительным этот фактор оказался в период посевной кампании, когда многие страны закупают удобрения для будущего урожая. Логика проста: меньше удобрений – ниже урожайность. Ниже урожайность – меньше продовольствия и выше цены.

Не так давно Всемирная продовольственная программа ООН предупреждала: если конфликт затянется, число людей, страдающих от голода, может увеличиться еще на 45 миллионов человек. И хотя лето уже наступило, говорить о стабилизации ситуации пока не приходится. Подробности.

Жан-Мартен Бауэр, директор Службы анализа продовольственной безопасности и питания Всемирной продовольственной программы ООН:

В глобальном масштабе нас действительно должно беспокоить то, что эта ситуация на Ближнем Востоке влияет на стабильность. Мы знаем, что существуют определенные пороговые уровни цен на продовольствие, после превышения которых вероятность насилия и нестабильности значительно возрастает. Мы видели это в 2007 году, когда продовольственные бунты произошли более чем в 30 странах. Мы снова увидели это в 2011 году во время «арабской весны», а в 2022 году также наблюдался период очень высоких цен на продовольствие и усиления нестабильности. И, к сожалению, похоже, что, как показывают исследования, такие последствия уже проявляются в уязвимых странах. Возможно, совсем скоро нам снова придется столкнуться с подобными проблемами, причем риск для геополитической стабильности во всем мире станет еще выше.

При этом последствия ощущают не только страны, зависящие от поставок сырья и удобрений. Серьезную цену платят и сами участники конфликта. По последним публичным оценкам, военная операция США против Ирана уже обошлась Вашингтону более чем в 100 миллиардов долларов. Продолжает расти и государственный долг Соединенных Штатов. Впрочем, судя по действиям Белого дома, снижать градус давления там сейчас не намерены. Пока мир пытается справиться с последствиями одного кризиса, Вашингтон открывает новые направления политического противостояния. На днях США ввели санкции против президента Кубы. Получается парадоксальная ситуация: чем больше в мире говорят о необходимости стабильности и продовольственной безопасности, тем больше появляется решений, которые работают ровно в обратную сторону.