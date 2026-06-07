Лукашенко: Беларусь готова внести вклад в обеспечение потребителей в мире минеральными удобрениями

Беларусь занимает важное место в глобальной системе продовольственного обеспечения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И речь не только о поставках продуктов питания. Чтобы прокормить растущее население планеты (а по последним прогнозам, в 2026 году оно составит 10 миллиардов человек), нужны ресурсы, без которых невозможно современное сельское хозяйство. Один из них – калийные удобрения. Они повышают устойчивость растений к болезням, засухе и морозам, а значит, напрямую влияют на будущий урожай.

Наша страна остается одним из мировых лидеров в этой сфере. Несколько лет назад санкции должны были ударить по отрасли и сократить экспорт. Однако рынок оказался сильнее политики. Поставки переориентировали, новые логистические маршруты нашли, а спрос на белорусский калий никуда не исчез. На полях саммита ЕАЭС в Астане Александр Лукашенко констатировал: все объемы продукции законтрактованы.

Парадокс в том, что последствия санкций все заметнее ощущают те, кто их вводил. Напомним, что США в этом году смягчили часть ограничений, а вот Евросоюз продолжает держать двери закрытыми. Хотя тот же Клайпедский порт, по последним оценкам, уже недосчитался десятков миллионов евро доходов после прекращения транзита белорусских удобрений.

Получается показательная история. Беларусь перестроила логистику, сохранила позиции на мировом рынке. А некоторые соседи до сих пор продолжают платить за решения, которые принимали в расчете совсем на другой результат. Юрас Таминскас, министр транспорта Литвы:

Санкции продлены, они сейчас действуют, об этом даже говорить не стоит, это пустая трата времени. Время – наше главное богатство, давайте посвятим его работе.