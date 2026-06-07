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Лукашенко: Беларусь готова внести вклад в обеспечение потребителей в мире минеральными удобрениями

07 июня 2026 16:44
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Беларусь занимает важное место в глобальной системе продовольственного обеспечения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И речь не только о поставках продуктов питания. Чтобы прокормить растущее население планеты (а по последним прогнозам, в 2026 году оно составит 10 миллиардов человек), нужны ресурсы, без которых невозможно современное сельское хозяйство. 

Один из них – калийные удобрения. Они повышают устойчивость растений к болезням, засухе и морозам, а значит, напрямую влияют на будущий урожай.

Лукашенко: Беларусь готова внести вклад в обеспечение потребителей в мире минеральными удобрениями-2

Наша страна остается одним из мировых лидеров в этой сфере. Несколько лет назад санкции должны были ударить по отрасли и сократить экспорт. Однако рынок оказался сильнее политики. Поставки переориентировали, новые логистические маршруты нашли, а спрос на белорусский калий никуда не исчез. На полях саммита ЕАЭС в Астане Александр Лукашенко констатировал: все объемы продукции законтрактованы. 

Лукашенко: Беларусь готова внести вклад в обеспечение потребителей в мире минеральными удобрениями-4

Парадокс в том, что последствия санкций все заметнее ощущают те, кто их вводил. Напомним, что США в этом году смягчили часть ограничений, а вот Евросоюз продолжает держать двери закрытыми. Хотя тот же Клайпедский порт, по последним оценкам, уже недосчитался десятков миллионов евро доходов после прекращения транзита белорусских удобрений.

Лукашенко: Беларусь готова внести вклад в обеспечение потребителей в мире минеральными удобрениями-6

Получается показательная история. Беларусь перестроила логистику, сохранила позиции на мировом рынке. А некоторые соседи до сих пор продолжают платить за решения, которые принимали в расчете совсем на другой результат.

Юрас Таминскас, министр транспорта Литвы:
Санкции продлены, они сейчас действуют, об этом даже говорить не стоит, это пустая трата времени. Время – наше главное богатство, давайте посвятим его работе.

Лукашенко: Беларусь готова внести вклад в обеспечение потребителей в мире минеральными удобрениями-8

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире минеральными удобрениями. Более того, около 20 % всех минеральных удобрений в мире – за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякие попытки изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивны и очень негативно влияют на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием. 

Ситуация на Ближнем Востоке угрожает геополитической стабильности – эксперт из ООН.

# Санкции # Международная политика # ООН # Александр Лукашенко

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