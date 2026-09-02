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Новости по тегу #Конфликт на Ближнем Востоке

Более 90 рейсов задержаны в аэропорту Дубая из-за эскалации на Ближнем Востоке
02 сентября 2026 12:12

Более 90 рейсов задержаны в аэропорту Дубая из-за эскалации на Ближнем Востоке

Транзит через Иорданию вырос вдвое из-за блокады Ормузского пролива
02 сентября 2026 09:28

Транзит через Иорданию вырос вдвое из-за блокады Ормузского пролива

Трамп заявил о начале «сокрушительной экономической операции» против Ирана
20 августа 2026 14:38

Трамп заявил о начале «сокрушительной экономической операции» против Ирана

Трамп заявил, что объявит Ормузский пролив территорий США после завершения конфликта с Ираном
16 августа 2026 17:05

Трамп заявил, что объявит Ормузский пролив территорий США после завершения конфликта с Ираном

Иран и США находятся на финальной стадии непрямых консультаций по урегулированию кризиса
06 августа 2026 17:05

Иран и США находятся на финальной стадии непрямых консультаций по урегулированию кризиса

Резкий скачок цен на продукты в США заставил американцев начать экономить
26 июля 2026 07:41

Резкий скачок цен на продукты в США заставил американцев начать экономить

США и Иран обменялись ракетными ударами
15 июля 2026 07:01

США и Иран обменялись ракетными ударами

Трамп объявил о восстановлении морской блокады иранских портов
14 июля 2026 07:17

Трамп объявил о восстановлении морской блокады иранских портов

Шаткий мир рухнул за месяц! Как Иран и США вернулись к открытой войне
13 июля 2026 17:49

Шаткий мир рухнул за месяц! Как Иран и США вернулись к открытой войне

США подтвердили проведение крупномасштабной военной операции в отношении Ирана
13 июля 2026 08:24

США подтвердили проведение крупномасштабной военной операции в отношении Ирана

Иран нанес удары по военным объектам США в пяти странах Ближнего Востока
12 июля 2026 10:49

Иран нанес удары по военным объектам США в пяти странах Ближнего Востока

В Иране 14 человек погибли из-за новых атак США
09 июля 2026 07:51

В Иране 14 человек погибли из-за новых атак США