Новости по тегу #Конфликт на Ближнем Востоке

Ночью Центральное командование Соединенных Штатов сообщило о новой серии ударов по территории Ирана. Взрывы произошли на южном побережье страны, в том числе на острове Кешм и в нескольких городах.
Иорданский порт Акаба фиксирует резкий рост транзитных грузов, после того как конфликт США и Ирана фактически парализовал движение через Ормузский пролив.
По словам Трампа, Тегеран не воспользовался предоставленными возможностями для достижения соглашения.
В Иране эти слова уже назвали безумными, напомнив, что международные проливы не захватываются предвыборными речами.
Одновременно с этим Иран и Оман достигли понимания по основным пунктам соглашения об открытии Ормузского пролива.
Согласно официальной статистике, с 2019 года стоимость продуктов выросла на 30 %. Инфляция в мае достигла 3,8 % – максимум за три года.
По данным американского командования, операция направлена на снижение возможностей Ирана атаковать торговые суда в Ормузском проливе.
И пообещал взять под охрану Ормузский пролив.
США и Иран обменялись массированными ударами. Поводом для нового витка эскалации послужил инцидент в акватории Ормузского пролива, где иранские катера атаковали иностранное судно.
Американские войска нанесли удары по десяткам целей, используя истребители, военные корабли, современные ударные беспилотники – как в воздухе, так и на море.
Система безопасности США в ближневосточном регионе сейчас частично парализована.
За несколько часов были поражены около сотни целей. СМИ Ирана сообщили о взрывах в нескольких районах вдоль южного побережья.
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