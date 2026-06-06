Вместо европейского комфорта – бездушная бюрократия. Почему белорусы и россияне уезжают из Германии?

А вот истории о том, как розовые очки очень быстро сменяются черно-белой реальностью. Это истории белорусов и россиян, которым еще недавно Германия казалась землей обетованной. Вместо европейского комфорта они находят бездушную бюрократию, очереди к врачам на месяцы и атмосферу, где русскоязычных в сегодняшних обстоятельствах, мягко говоря, не жалуют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдельный чат наших соотечественников в Германии под названием «Переезд из Германии в Беларусь», то есть в обратном направлении, стал местом, где скапливаются не выдуманные истории о том, что скрыто от глаз туристов и чиновников. Например, по данным некоторых пользователей чата, образование в Германии стремительно деградирует. Что подтверждает официальная немецкая статистика: каждый третий первоклассник остается на второй год, а четверть учеников начальной школы не владеют элементарными навыками чтения.

Именно такая система образования успешно соседствует с железной хваткой бюрократии. Человеку здесь не обязательно думать, а лишь вовремя обслуживать тех, кто на голову выше. Налоговые отчеты, страховки, десятки бумажек. По итогу это все перемалывает людей в конвейере, где нет места для передышки.

Я понял, что упустил 14 лет жизни, когда переехал из Германии в Грузию. Потому что только здесь, в Грузии, я почувствовал, что я живу, а не просто существую. В Германии я выучил язык, получил образование, работал, платил налоги, делал все как надо, но каждый день был одинаковый: все по расписанию. Работа, дом, люди вечно заняты, никто ни с кем не общается. Живешь среди людей, но чувствуешь себя одиноким. Ты всегда что-то должен: вовремя сдать какие-то налоговые декларации, не забыть про страховку. Не оплатил – тебе сразу хана. Любая ошибка, и ты получаешь штраф.

Из этого вытекает следующий минус, который пришел сразу же после постоянного недосыпа. Это выгорание, друзья. В Германии это называется burn out. На меня навалилось очень много всего. Выучить язык, родился ребенок, в то же время получить профессию, адаптация в обществе.

Выгорание в Германии – это распространенный диагноз, с которым люди носятся годами. Никакая дорогая медицина не спешит им на помощь. Очереди к специалистам больше месяца. И все это при бюджете здравоохранения страны, превышающем 12 % ВВП. Наши соотечественники бьют тревогу: медпомощь в Германии такая же больная тема, как и школьное воспитание.