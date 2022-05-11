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Штрафы за георгиевскую ленту и бан на День Победы. Рассказываем, что сейчас происходит в Латвии и других странах Прибалтики

11 мая 2022 15:42
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Новости Беларуси. Не топтать ногами то, что завоевали многие поколения до нас. Этот призыв Александра Лукашенко на площади Государственного флага сегодня как нельзя лучше показывает пропасть между ценностями нашей страны и западных политиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Штрафы за георгиевскую ленту и бан на День Победы. Рассказываем, что сейчас происходит в Латвии и других странах Прибалтики-1

Несколько дней подряд латвийские власти унижают собственный народ, не подпуская людей к памятникам советским героям. Приказ воевать с павшими и их потомками отдала министр внутренних дел. Видимо, историческая память – самая большая опасность для руководства страны. Отменить Великую Победу и лишить ее символов несогласных – демократическая тактика Европы.  

Но работает ли она на самом деле, разбиралась Ксения Худолей.  

Штрафы за георгиевскую ленту и бан на День Победы. Рассказываем, что сейчас происходит в Латвии и других странах Прибалтики-4

Когда историческая память перерастает в историческую амнезию, диагностировать это очень просто. Пока тысячи благодарных потомков несут к памятникам цветы, отдельные деятели придумывают все новые перфомансы с уничтожением монументов. На днях рижские власти переплюнули голливудских режиссеров, сгребая трактором море цветов у подножия памятника освободителям в парке Победы. Сам парк оградили забором, на котором развесили украинский и латвийский флаги.  

Блогер из Латвии: Национальное объединение кричит громче всех, что русские идут. Читайте здесь.  

Штрафы за георгиевскую ленту и бан на День Победы. Рассказываем, что сейчас происходит в Латвии и других странах Прибалтики-7

Судьбу этого митинга несложно предугадать, если вчера для оскорбленных латвийцев все закончилось задержанием и изолятором. А сегодня приближаться к памятнику запретила полиция. Запрещать вообще тренд у прибалтов и еврочиновников. В Латвии, Литве, Эстонии и Молдове поставили бан на День Победы. А за георгиевскую ленту и вовсе можно отхватить штраф. Самый высокий тариф на память – до 700 евро.  

Депутат Рижской думы: Русский союз в Латвии объявляет митинг протеста против действий властей. Читайте здесь.  

Штрафы за георгиевскую ленту и бан на День Победы. Рассказываем, что сейчас происходит в Латвии и других странах Прибалтики-10

Дальше дипломатического представления дело не пошло. Но сигнал более чем понятен. Будь на то воля прибалтов, Беларусь давно бы переодели в цвета коллаборационистов. Потому, спустя два года после западной попытки зомбировать Беларусь, слова Александра Лукашенко звучат как непреложная истина.  

Алена Дзиодзина про Ригу: «Праздник 9 Мая всегда был своего рода камнем преткновения для многих местных политиков». Подробности здесь.  

Штрафы за георгиевскую ленту и бан на День Победы. Рассказываем, что сейчас происходит в Латвии и других странах Прибалтики-13

Во что обходится Беларуси жизнь под красно-зеленым, но своим? Санкциями, угрозой НАТО у границ и беспрерывными еврозаявлениями о неком режиме. Зато без конвоя у могилы прадеда-героя и без подсказок Пентагона.

Помните, в Риге сняли белорусский флаг? Тот же самый мэр запретил людям приносить цветы к монументу освободителям.  

Штрафы за георгиевскую ленту и бан на День Победы. Рассказываем, что сейчас происходит в Латвии и других странах Прибалтики-16

Судя по всему, мы не останемся чтить и помнить в одиночестве. Историческому забвению сопротивляются Париж, Кельн и Кишинев. Глядишь, и в Белом доме кое-кто по своей возрастной забывчивости запоет «Катюшу».  

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# Международная политика # Ксения Худолей # Александр Лукашенко # Мария Голубева # Фотофакт

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