Штрафы за георгиевскую ленту и бан на День Победы. Рассказываем, что сейчас происходит в Латвии и других странах Прибалтики

Новости Беларуси. Не топтать ногами то, что завоевали многие поколения до нас. Этот призыв Александра Лукашенко на площади Государственного флага сегодня как нельзя лучше показывает пропасть между ценностями нашей страны и западных политиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько дней подряд латвийские власти унижают собственный народ, не подпуская людей к памятникам советским героям. Приказ воевать с павшими и их потомками отдала министр внутренних дел. Видимо, историческая память – самая большая опасность для руководства страны. Отменить Великую Победу и лишить ее символов несогласных – демократическая тактика Европы. Но работает ли она на самом деле, разбиралась Ксения Худолей.

Когда историческая память перерастает в историческую амнезию, диагностировать это очень просто. Пока тысячи благодарных потомков несут к памятникам цветы, отдельные деятели придумывают все новые перфомансы с уничтожением монументов. На днях рижские власти переплюнули голливудских режиссеров, сгребая трактором море цветов у подножия памятника освободителям в парке Победы. Сам парк оградили забором, на котором развесили украинский и латвийский флаги. Блогер из Латвии: Национальное объединение кричит громче всех, что русские идут. Читайте здесь.

Судьбу этого митинга несложно предугадать, если вчера для оскорбленных латвийцев все закончилось задержанием и изолятором. А сегодня приближаться к памятнику запретила полиция. Запрещать вообще тренд у прибалтов и еврочиновников. В Латвии, Литве, Эстонии и Молдове поставили бан на День Победы. А за георгиевскую ленту и вовсе можно отхватить штраф. Самый высокий тариф на память – до 700 евро. Депутат Рижской думы: Русский союз в Латвии объявляет митинг протеста против действий властей. Читайте здесь.

Дальше дипломатического представления дело не пошло. Но сигнал более чем понятен. Будь на то воля прибалтов, Беларусь давно бы переодели в цвета коллаборационистов. Потому, спустя два года после западной попытки зомбировать Беларусь, слова Александра Лукашенко звучат как непреложная истина. Алена Дзиодзина про Ригу: «Праздник 9 Мая всегда был своего рода камнем преткновения для многих местных политиков». Подробности здесь.