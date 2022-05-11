Алёна Дзиодзина про Ригу: «Праздник 9 Мая всегда был своего рода камнем преткновения для многих местных политиков»

Новости Беларуси. Не топтать ногами то, что завоевали многие поколения до нас. Этот призыв Александра Лукашенко на площади Государственного флага сегодня как нельзя лучше показывает пропасть между ценностями нашей страны и западных политиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На днях рижские власти переплюнули голливудских режиссеров, сгребая трактором море цветов у подножия памятника освободителям в парке Победы. Сам парк оградили забором, на котором развесили украинский и латвийский флаги.

Алена Дзиодзина, психолог:

Я родилась и выросла в Риге. И на самом деле, сколько я себя помню, праздник 9 Мая всегда был своего рода камнем преткновения для многих местных политиков. Праздник старались если хотя бы не отменить, то сделать его максимально неудобным для местного населения. Когда в день памятной даты я приношу к памятнику цветы, я смотрю на него, я вспоминаю, с какими историческими событиями он связан, я вспоминаю то, что знаю о годах Великой Отечественной войны, я размышляю о подвиге наших предков, о том, что нацизм, дискриминация по национальному признаку – это действительно страшно. То есть соблюдая некие традиции, я закрепляю для себя свои жизненно утверждающие важные ценности. И когда в моей жизни этого не происходит, то из моей системы ценностей теряется нечто очень важное.

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