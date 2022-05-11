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Блогер из Латвии: Национальное объединение кричит громче всех, что русские идут

11 мая 2022 15:01
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Новости Беларуси. Не топтать ногами то, что завоевали многие поколения до нас. Этот призыв Александра Лукашенко на площади Государственного флага сегодня как нельзя лучше показывает пропасть между ценностями нашей страны и западных политиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Блогер из Латвии: Национальное объединение кричит громче всех, что русские идут-1

Когда историческая память перерастает в историческую амнезию, диагностировать это очень просто. Пока тысячи благодарных потомков несут к памятникам цветы, отдельные деятели придумывают все новые перфомансы с уничтожением монументов. На днях рижские власти переплюнули голливудских режиссеров, сгребая трактором море цветов у подножия памятника освободителям в парке Победы. Сам парк оградили забором, на котором развесили украинский и латвийский флаги.    

Блогер из Латвии: Национальное объединение кричит громче всех, что русские идут-4

Глория Гревцова, блогер (Латвия):  
Национальное объединение всеми силами пытается удержаться на плаву и кричит громче всех: русские идут. Они демонтируют памятники, они предлагают демонтировать памятник освободителям. И хотят это все успеть до выборов. Понимаете, как у них горят.  

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# Международная политика # Ксения Худолей # Глория Гревцова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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