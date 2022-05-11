Блогер из Латвии: Национальное объединение кричит громче всех, что русские идут

Новости Беларуси. Не топтать ногами то, что завоевали многие поколения до нас. Этот призыв Александра Лукашенко на площади Государственного флага сегодня как нельзя лучше показывает пропасть между ценностями нашей страны и западных политиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда историческая память перерастает в историческую амнезию, диагностировать это очень просто. Пока тысячи благодарных потомков несут к памятникам цветы, отдельные деятели придумывают все новые перфомансы с уничтожением монументов. На днях рижские власти переплюнули голливудских режиссеров, сгребая трактором море цветов у подножия памятника освободителям в парке Победы. Сам парк оградили забором, на котором развесили украинский и латвийский флаги.