«Как мы могли поклоняться БЧБ-флагам и прочему?» Лукашенко о значимости госсимволов

Новости Беларуси. Белорусы 8 мая чествуют государственные символы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им быть мы сказали в мае 1995-го на референдуме, позже было решено в каждое второе воскресенье мая отмечать День герба и флага.
Самая масштабная церемония прошла на одноименной площади Минска. Здесь в небе столицы развевается красно-зеленое полотнище – символ нашего суверенитета и свободы, стремление к которым наш народ пронес сквозь столетия. 8 мая, в знаковый день, вместе с белорусами разных поколений Президент страны Александр Лукашенко, обращаясь к соотечественникам, подчеркнул важность чествования наших символов на таком высоком уровне.
За время строгой церемонии Президент не раз отступал от протокола. Пользуясь возможностью, глава государства отдельно обратился к тем, кто до сих пор задается вопросом, почему у нас именно такие флаг и герб.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Флага и герба суть в том, что весь народ, все мы должны поклоняться им. Это, если хотите, светские символы, это светская икона в стране. Скажите, пожалуйста, как мы могли поклоняться БЧБ-флагам и прочему? Как? Если на этих флагах кровь каждого третьего белоруса, там позор, предательство и коллаборационизм. Это было. Еще раз подчеркиваю, никакой флаг и герб в этом не виноват. Кто виноват, знаем. Но мы не можем поклоняться этому. Если кто-то это забыл, за рамками формата этого мероприятия я вам всем об этом напоминаю. Уж простите, что пришлось вспомнить об этом, но я хочу, чтобы вы, молодые, стоящие передо мной на этой площади, не забыли об этом. Забудете – будет то, что на юге нашей страны, в братской нам Украине. Не дай Бог, чтобы мы еще раз, спустя меньше чем век, меньше чем 100 лет, после страшной войны, не нашей войны, которая прокатилась туда и обратно. А сколько их было? Чтобы мы в наше время повторили это: давайте будем жить мирно, давайте будем строить свою страну, давайте будем собираться на мирные, добрые мероприятия в честь великого. И давайте не будем топтать своими ногами то, что завоевали многие поколения до нас. Давайте будем гордиться этим: нашими победами и нашими успехами! С праздником, дорогие друзья!
Лукашенко: «Сегодня точат ножи, шашки и сабли в соседнем государстве. И мечтают оттяпать полстраны» – подробнее здесь.