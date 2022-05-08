«Как мы могли поклоняться БЧБ-флагам и прочему?» Лукашенко о значимости госсимволов

Новости Беларуси. Белорусы 8 мая чествуют государственные символы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им быть мы сказали в мае 1995-го на референдуме, позже было решено в каждое второе воскресенье мая отмечать День герба и флага.

Самая масштабная церемония прошла на одноименной площади Минска. Здесь в небе столицы развевается красно-зеленое полотнище – символ нашего суверенитета и свободы, стремление к которым наш народ пронес сквозь столетия. 8 мая, в знаковый день, вместе с белорусами разных поколений Президент страны Александр Лукашенко, обращаясь к соотечественникам, подчеркнул важность чествования наших символов на таком высоком уровне.

За время строгой церемонии Президент не раз отступал от протокола. Пользуясь возможностью, глава государства отдельно обратился к тем, кто до сих пор задается вопросом, почему у нас именно такие флаг и герб.