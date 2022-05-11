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Помните, в Риге сняли белорусский флаг? Тот же самый мэр запретил людям приносить цветы к монументу освободителям

11 мая 2022 15:10
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Новости Беларуси. Не топтать ногами то, что завоевали многие поколения до нас. Этот призыв Александра Лукашенко на площади Государственного флага сегодня как нельзя лучше показывает пропасть между ценностями нашей страны и западных политиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На днях рижские власти переплюнули голливудских режиссеров, сгребая трактором море цветов у подножия памятника освободителям в парке Победы. Сам парк оградили забором, на котором развесили украинский и латвийский флаги. 

Помните, в Риге сняли белорусский флаг? Тот же самый мэр запретил людям приносить цветы к монументу освободителям-1

А ведь удивляться нечему. Вырезать из истории факты о настоящих героях и подвигах продолжают долго и методично. Это лишь часть концепции перевоспитания всего региона под себя. Даже действующие лица не меняются. Доступ к монументу в Риге перекрыли с молчаливого согласия того же мэра, что в 2021 году сорвал белорусский флаг и заменил на бело-красно-белый.  

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# Международная политика # Мартиньш Стакис # Ксения Худолей # Александр Лукашенко # Фотофакт

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