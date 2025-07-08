Илья Ивашко успешно стартовал на теннисном турнире в Ноттингеме

Илья Ивашко успешно стартовал на теннисном турнире категории 50 в Ноттингеме. В первом раунде основы он отправил отдыхать представителя Франции Артура Реймонда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперники сражались чуть менее 4 часов. Дебютный сет остался за оппонентом – 7:5. Впрочем, это вполне объяснимо. Реймонд опережает земляка в мировом рейтинге более чем на 350 позиций. Но постепенно Ивашко начал находить ключи к игре француза. Во второй партии сильнее действовал уже белорус – 6:4.

В заключительном отрезке долгое время никому из теннисистов не удавалось сделать брейк. Дрогнул визави, счет 6:4. Представитель Синеокой забрал три брейк-поинта из восьми. В активе столько же эйсов. Процент первой подачи высок – 70. С кем дальше предстоит помериться силами по турнирной сетке, еще неизвестно.