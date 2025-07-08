Прямой эфир

Илья Ивашко успешно стартовал на теннисном турнире в Ноттингеме

08 июля 2025 20:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Илья Ивашко успешно стартовал на теннисном турнире категории 50 в Ноттингеме. В первом раунде основы он отправил отдыхать представителя Франции Артура Реймонда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперники сражались чуть менее 4 часов. Дебютный сет остался за оппонентом – 7:5. Впрочем, это вполне объяснимо. Реймонд опережает земляка в мировом рейтинге более чем на 350 позиций. Но постепенно Ивашко начал находить ключи к игре француза. Во второй партии сильнее действовал уже белорус – 6:4. 

В заключительном отрезке долгое время никому из теннисистов не удавалось сделать брейк. Дрогнул визави, счет 6:4. Представитель Синеокой забрал три брейк-поинта из восьми. В активе столько же эйсов. Процент первой подачи высок – 70. С кем дальше предстоит помериться силами по турнирной сетке, еще неизвестно.

# Теннис

Другие новости рубрики

Все новости
ЧБ по гребле на байдарках и каноэ стартовал в Заславле
08 июля 2025 20:05

ЧБ по гребле на байдарках и каноэ стартовал в Заславле

Арина Соболенко не без труда пробилась в полуфинал Уимблдона
08 июля 2025 18:54

Арина Соболенко не без труда пробилась в полуфинал Уимблдона

АБФФ определила лучшего игрока 15-го тура ЧБ
08 июля 2025 18:53

АБФФ определила лучшего игрока 15-го тура ЧБ