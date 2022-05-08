Лукашенко: «Сегодня точат ножи, шашки и сабли в соседнем государстве. И мечтают оттяпать полстраны»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Почему не БЧБ, а этот флаг? Первое – символы, флаг и герб, должны отличать государство от других государств. Они должны отличать нас с вами от других. Какой был предложен герб? «Погоня». Вам не напоминает этот герб чей-то герб другой страны? А мне напоминает. Нам был предложен флаг. Добавь еще одну полоску – и мы заимствовали соседней страны флаг. Так неужели у нас не было своей истории? Неужели мы хотели подогнать свою историю, свою страну под Литву или Польшу? И как актуально это сегодня звучит.

Я уже недавно говорил: сегодня точат ножи, шашки и сабли в соседнем государстве. И мечтают оттяпать полстраны, как это было до 1939 года. Может быть, тогда они предлагали эту символику под свои мечты, мечты 2020-х. Но я уже сказал: в 2020-м мы раз и навсегда поставили осиновый крест на могиле тех, кто хочет разрушить и уничтожить нашу страну. Так вот, наш герб, наш флаг – особая роль. Они не похожи ни на гербы и флаги соседних государств и других государств. Согласитесь, это просто и понятно. Символы – это память поколений. Они должны в себя вобрать все самое лучшее, что было у народа в его истории. Посмотрите, в наших символах, сколько их было – десятки, может сотни, – мы ведь сохранили красный и белый цвет. Мы добавили сюда зеленый цвет, который был в последние годы характерен нашей символике. Это цвет жизни, это цвет миролюбия. Поэтому все наши победы зиждутся на нашем желании быть независимыми и трудиться, честно трудиться на своей земле.