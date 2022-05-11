Депутат Рижской думы: Русский союз в Латвии объявляет митинг протеста против действий властей

Новости Беларуси. Не топтать ногами то, что завоевали многие поколения до нас. Этот призыв Александра Лукашенко на площади Государственного флага сегодня как нельзя лучше показывает пропасть между ценностями нашей страны и западных политиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На днях рижские власти переплюнули голливудских режиссеров, сгребая трактором море цветов у подножия памятника освободителям в парке Победы. Сам парк оградили забором, на котором развесили украинский и латвийский флаги.