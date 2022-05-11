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Депутат Рижской думы: Русский союз в Латвии объявляет митинг протеста против действий властей

11 мая 2022 15:03
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Новости Беларуси. Не топтать ногами то, что завоевали многие поколения до нас. Этот призыв Александра Лукашенко на площади Государственного флага сегодня как нельзя лучше показывает пропасть между ценностями нашей страны и западных политиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На днях рижские власти переплюнули голливудских режиссеров, сгребая трактором море цветов у подножия памятника освободителям в парке Победы. Сам парк оградили забором, на котором развесили украинский и латвийский флаги.    

Депутат Рижской думы: Русский союз в Латвии объявляет митинг протеста против действий властей-1

Мирослав Митрофанов, депутат Рижской думы (Латвия):  
Мы должны на это дело реагировать. Русский союз в Латвии объявляет митинг, митинг протеста против действий властей. Митинг состоится в пятницу в 15 часов на Ратушной площади.  

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# Международная политика # Мирослав Митрофанов # Ксения Худолей # Александр Лукашенко # Фотофакт

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