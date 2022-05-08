«Мы увидели разные цвета, разные знамёна». Что Лукашенко рассказал о госсимволах и их создателях?

Новости Беларуси. Белорусы 8 мая чествуют государственные символы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им быть мы сказали в мае 1995-го на референдуме, позже было решено в каждое второе воскресенье мая отмечать День герба и флага.

Самая масштабная церемония прошла на одноименной площади Минска. Здесь в небе столицы развевается красно-зеленое полотнище – символ нашего суверенитета и свободы, стремление к которым наш народ пронес сквозь столетия. Сегодня, в знаковый день, вместе с белорусами разных поколений Президент страны. Александр Лукашенко, обращаясь к соотечественникам, подчеркнул важность чествования наших символов на таком высоком уровне. Но прежде все присутствующие исполнили еще один наш общий символ – государственный гимн.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы пережили с вами 2020 год. Мы увидели разные цвета, разные знамена в этот период. С одной стороны, плохо. С другой стороны, хорошо, что мы увидели эти знамена. И главное – тех, кто был за этими знаменами. Во-вторых, совсем недавно на референдуме мы приняли новую Конституцию страны. Герб, флаг являются неотъемлемой частью этой Конституции. Поэтому сегодня знаковый день, день особый. Который дает старт новому дыханию, этой доброй традиции, которая рождена в недрах нашей новой истории. Помним, что наши государственные герб и флаг создавали люди, одухотворенные высокими идеями. Испытанные, закаленные в борьбе за свободу. Люди, хорошо осознающие ценность независимости и чистого, мирного неба. Их мечты о светлом будущем для своего народа мы и сегодня видим в лучах восходящего солнца, обрамленного мирными хлебами. Об их героических подвигах, совершенных в годы Великой Отечественной войны, напоминает нам полотно Государственного флага, преемника Знамени Победы. Национальный орнамент хранит наши древние культурные традиции. Все это незыблемые образы, которые лежат в основе современной символики Беларуси – герба и флага, ставших истинными оберегами родной земли.