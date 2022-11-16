«Шевроны с ликом Спасителя». Журналист из России показал их и раскрыл сакральный смысл

Борис Корчевников, журналист (Россия):

Меня многие сейчас, может, не поймут. Хотя знаю точно, что поймут ребята, которые воюют сегодня под стягами с ликом Спасителя на донбасском фронте. После последней поездки мне подарили такие шевроны, посмотрите, какие красивые. Это шевроны с ликом Спасителя, солдаты их пришивают себе на рукава, на шлем, бронежилет. Это делают люди, которые понимают, за кого идет эта война. Когда мы говорим – за Христа, это, если хотите, из политической терминологии, это как раз за идеологию, за смысл нашей жизни. Главное, что делают церковь и Христос, приходя в жизнь, он возвращает жизни смысл. Ты понимаешь, ради чего в этой жизни все. Россия без этого смысла жить не может. А Запад без этого смысла сам сойдет с арены и умрет. Каким бы мощным он ни был, без Христа все развалится. Даже умнейшие люди Запада все это предвидели еще в конце XIX века, что закат Европы настанет. Поэтому все эти режиссеры, которые оттуда сегодня, будут посрамлены. А мы в результате этой страшной, кровавой битвы вернем в наши сердца, в нашу жизнь Христа, перестанем стесняться его, смеяться над ним, смеяться над церковью, попами, как говорите, на Mercedes. Все это уйдет, потому что мы увидим, что за это знамя, за Христа сегодня погибают ребята на Донбассе, лучшие из нас. Они поднимают это знамя над головами там, над донбасским фронтом. Я понимаю, что они поднимают его и над всей Россией.

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