Григорий Азаренок, СТВ:

В связи с последними событиями в Украине, коррупционный скандал, который разразился на Банковой, отставка министра обороны, затем его «денежный каминг-аут». Когда у украинского народа точка кипения? Люди умирают тысячами. А вот эта демонстративная роскошь, демонстративное хамство, поведение на Генеральной ассамблее ООН, о чем это все говорит? Когда у украинского народа точка кипения наступит?

Александр Семченко, доктор политических наук:

Сам удивляюсь. Понимаете, все коррупционные скандалы, в том числе и по Резникову. Они были раньше, и до его отставки. Например, публиковались данные, публиковались фотографии его автомобиля. Я, честно говоря, не понимаю. Здоровый человек, «Мерседес» из золота. То есть там диски золотые, еще что-то. В общей сложности 11 миллионов долларов это роскошество стоило. И народ вообще никак не реагировал. Понимаете? Вот прямым текстом, сегодня в эфире телеканала FREEДОМ Сергей Лещенко, советник офиса президента, бывший народный депутат, соросенок, обсуждая вопросы войны и мира с другим соросенком... Кстати, и тот, и другой представители ЛГБТ-сообщества. Алексей Мацута рассказывал о том, что Украина борется за интересы Белого дома. Казалось бы, вот вам уже разжевали, в клювики уже положили. Но у многих все равно в мозгу не щелкает. Многие все равно считают, что Россия – враг. И это, конечно, прискорбно.

А многие в Украине вынуждены мимикрировать под эту среду, потому что чуть-чуть высунутся, чуть-чуть хорошее слово сказать в адрес России, то можно схлопотать статью 436 со значком 2 УК Украины. Это называется «Оправдание российской агрессии», до восьми лет лишения свободы. Статья, по которой сбушники посадили несколько десятков тысяч человек, которые неосторожно что-то там сказали, проговорились в очереди, среди соседей, неважно где. Поэтому отчасти люди просто боятся. И здесь есть определенная вина, в том числе и Российской Федерации. Потому что когда в феврале 2022 года Россия вошла в Украину, она вошла с севера: с Черниговской области, Киевской области, Сумской области. До Полтавской области дошли. Многие люди очень хорошо восприняли Россию. Пошли на сотрудничество, помогали. А потом вдруг случились странные маневры конца марта 2022 года. И многие из тех, которые поддерживали Россию, но остались у себя, они в итоге оказались в тюрьме. И сейчас люди на той части Украины, которая оккупирована натовскими оккупантами, они там гораздо осторожнее и в высказываниях, и в поведении, и в оценках.

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