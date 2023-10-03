Сторонники партии «Альтернатива для Германии» вышли на протесты в День единства в Берлине

Новости Германии. День единства в Берлине отметили не только праздничными мероприятиями, но и митингами. На протесты вышли сторонники партии «Альтернатива для Германии», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники демонстрации выступают против военной поддержки Украины. Также среди требований активистов – отставка правительства и проведение досрочных выборов. Митинг, по предварительным оценкам, собрал несколько тысяч человек. Акция началась на площади перед Берлинским кафедральным собором. После выступления спикеров и музыкантов протестующие отправились организованным шествием по городу.