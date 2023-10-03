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Результаты социсследования: поляки вынуждены недоедать из-за высокой инфляции

03 октября 2023 19:12
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Новости Польши. Все больше поляков занимают деньги на еду. Из-за высокой инфляции жители вынуждены недоедать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Результаты социсследования: поляки вынуждены недоедать из-за высокой инфляции-1

К такому выводу пришли местные специалисты после масштабного социсследования. Участие в нем приняли люди, которые получают помощь в продовольственных банках, а также сотрудники неправительственных организаций. После обработки результатов стало известно, что более половины опрошенных берут деньги в долг, чтобы купить еду. Многие из них вынуждены отказываться от горячего питания. Среди причин жители выделяют высокую инфляцию в стране.

# Экономический кризис # Новости Польши # Фотофакт

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