Результаты социсследования: поляки вынуждены недоедать из-за высокой инфляции

К такому выводу пришли местные специалисты после масштабного социсследования. Участие в нем приняли люди, которые получают помощь в продовольственных банках, а также сотрудники неправительственных организаций. После обработки результатов стало известно, что более половины опрошенных берут деньги в долг, чтобы купить еду. Многие из них вынуждены отказываться от горячего питания. Среди причин жители выделяют высокую инфляцию в стране.