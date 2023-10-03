Министр МВД Австрии: с 4 октября вводится пограничный контроль со Словакией

Австрия вводит пограничный контроль со Словакией. Он начнет действовать уже с завтрашнего дня, 4 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О нововведении сообщил министр внутренних дел страны. Первоначальный период контроля составит 10 дней. Отметим, Вена фактически последовала примеру Праги. Премьер Чехии объявил, что в стране временно восстанавливают выборочные проверки на границе со Словакией из-за необходимости усилить борьбу с нелегальной миграцией. Реформа вступит в силу с 4 октября.