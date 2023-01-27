Пойдёт на пользу всей экосистеме острова. Популяцию сухопутных игуан увеличили на Галапагосах

На галапагосском острове Фернандина насчитывается уже 46 тысяч сухопутных игуан. Увеличить популяцию удалось благодаря программе сохранения редких видов.
На галапагосском острове Фернандина насчитывается уже 46 тысяч сухопутных игуан. Увеличить популяцию удалось благодаря программе сохранения редких видов.
Дэнни Руэда, директор Нацарка Галапагос:
Сухопутная игуана – это символичный и эндемичный вид. Он играет главную роль в охраняемых районах. Поскольку это травоядное существо, то его основная функция – распространять семена на острове.
По словам ученых, рост популяции пойдет на пользу всей экосистеме острова Фернандина. Галапагосская сухопутная игуана – это крупная ящерица из семейства игуановых. Их ареал обитания – засушливые низменности ряда островов. Галапагосские сухопутные игуаны вырастают до полутора метров в длину и могут весить до 13 килограммов.
В основном питаются растительностью, но иногда едят насекомых, не брезгуют и падалью. А вот большую часть влаги ящерицы получают для себя из кактусов.
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