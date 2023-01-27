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Пойдёт на пользу всей экосистеме острова. Популяцию сухопутных игуан увеличили на Галапагосах

27 января 2023 14:10
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На галапагосском острове Фернандина насчитывается уже 46 тысяч сухопутных игуан. Увеличить популяцию удалось благодаря программе сохранения редких видов.

Пойдёт на пользу всей экосистеме острова. Популяцию сухопутных игуан увеличили на Галапагосах-1

Дэнни Руэда, директор Нацарка Галапагос:
Сухопутная игуана – это символичный и эндемичный вид. Он играет главную роль в охраняемых районах. Поскольку это травоядное существо, то его основная функция – распространять семена на острове.

Пойдёт на пользу всей экосистеме острова. Популяцию сухопутных игуан увеличили на Галапагосах-4

По словам ученых, рост популяции пойдет на пользу всей экосистеме острова Фернандина. Галапагосская сухопутная игуана – это крупная ящерица из семейства игуановых. Их ареал обитания – засушливые низменности ряда островов. Галапагосские сухопутные игуаны вырастают до полутора метров в длину и могут весить до 13 килограммов.

Пойдёт на пользу всей экосистеме острова. Популяцию сухопутных игуан увеличили на Галапагосах-7

В основном питаются растительностью, но иногда едят насекомых, не брезгуют и падалью. А вот большую часть влаги ящерицы получают для себя из кактусов.

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