Россия готова направить делегацию в Минск для встречи с Украиной

Россия готова отправить делегацию в Минск на переговоры с Украиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявил Дмитрий Песков, в состав делегации могут войти представители Минобороны, МИД и Администрации Президента. И еще Песков также сообщил, что в ходе телефонного разговора Президент Беларуси заверил российского лидера Владимира Путина, что Минск готов создать все условия для переговорного процесса.

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