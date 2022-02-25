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Россия готова направить делегацию в Минск для встречи с Украиной

25 февраля 2022 13:55
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Россия готова отправить делегацию в Минск на переговоры с Украиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Как заявил Дмитрий Песков, в состав делегации могут войти представители Минобороны, МИД и Администрации Президента. И еще Песков также сообщил, что в ходе телефонного разговора Президент Беларуси заверил российского лидера Владимира Путина, что Минск готов создать все условия для переговорного процесса.  

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# Международная политика # Дмитрий Песков # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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