Андрей Сыч: кого вы убивали 8 лет на Донбассе? Если работяг-шахтёров, их жён, детей и родителей, то бегите

Ситуация вокруг Украины. Там продолжается спецоперация, о которой объявил президент России в ответ на обращение руководства ДНР и ЛНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Луганская и Донецкая области теперь в центре внимания всего мира. Оттуда сейчас поступает противоречивая информация. Взрывы не могут заглушить и народное мнение.

Андрей Сыч, политический аналитик:

Восемь лет в Украине со всех трибун заявляли о войне с Россией. На этом строилась вся государственная политика нелегитимного режима в Киеве. Этим же оправдывали обнищание украинского народа и полный крах экономики. Факельные шествия в центре столицы толп неонацистов. Артобстрелы Донецка и Луганска. Сегодня мы видим по военной операции России, как работают высокоточные средства поражения, какая паника началась в кругах власть предержащих при реальном противостоянии со сверхдержавой. Так кого вы убивали все эти восемь лет на Донбассе? Если российских солдат, то с таким опытом вы способны и Москву взять при контрнаступлении. А если все-таки работяг-шахтеров, их жен, детей и родителей, то бегите. Хотя искренне надеюсь, что не успеете и предстанете перед судом. Экстремистам из Беларуси, Казахстана и других республик, которые нашли приют в Украине, я передаю пламенный привет. Действия России в Украине воспринимаю как антитеррористическую операцию.