Головченко на заседании ЕМПС заявил, что ситуация вокруг Украины не повлияет на курс белорусского рубля

Президент Казахстана встретился с главами делегаций – участников заседания Евразийского межправительственного совета. Белорусскую делегацию возглавляет премьер-министр Роман Головченко. В Нурсултане обсуждаются вопросы перемещения товаров по территории стран-участниц союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.