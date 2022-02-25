Прямой эфир

Головченко на заседании ЕМПС заявил, что ситуация вокруг Украины не повлияет на курс белорусского рубля

25 февраля 2022 07:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент Казахстана встретился с главами делегаций – участников заседания Евразийского межправительственного совета. Белорусскую делегацию возглавляет премьер-министр Роман Головченко. В Нурсултане обсуждаются вопросы перемещения товаров по территории стран-участниц союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Головченко на заседании ЕМПС заявил, что ситуация вокруг Украины не повлияет на курс белорусского рубля-1

Давно идет речь, что необходимо переходить от снятия барьеров к совместному созданию технологий и продуктов. Несмотря на тяжелый 2021 год, внутренняя торговля в ЕАЭС выросла больше чем на треть, внешняя – на 60 %. Что касается санкций, то эффективным инструментом противодействия им является обеспечение собственной экономической независимости в технологиях, товарах.  

Головченко на заседании ЕМПС заявил, что ситуация вокруг Украины не повлияет на курс белорусского рубля-4

В Казахстане глава белорусского правительства прокомментировал влияние событий в Украине на курс нашего рубля. По его словам, он останется стабильным, а введение каких-либо ограничений даже не обсуждается. У Беларуси нет поводов для беспокойства. Платежный баланс страны по-прежнему положительный, валютная выручка поступает на предприятия и в бюджет устойчиво.  

Читайте также:  

Андрей Сыч: кого вы убивали 8 лет на Донбассе? Если работяг-шахтеров, их жен, детей и родителей, то бегите  

Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в течение 90 суток  

Погибли 137 украинских военных, идут ожесточённые бои. Что известно к утру 25 февраля?  

# Международная политика # общество # Роман Головченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мягче перенесли нагрузку. Как работает МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии в условиях коронавируса?
25 февраля 2022 07:33

Мягче перенесли нагрузку. Как работает МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии в условиях коронавируса?

Лукашенко снова в красной зоне. Президент посещает МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии
25 февраля 2022 07:25

Лукашенко снова в красной зоне. Президент посещает МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии

«Даже школьники это активно обсуждают». Чемоданова об отношении молодёжи к референдуму
25 февраля 2022 06:50

«Даже школьники это активно обсуждают». Чемоданова об отношении молодёжи к референдуму