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На саммите НАТО по Украине не будет рассматриваться вопрос об отправке войск

25 февраля 2022 13:20
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25 февраля Украина станет темой номер один на экстренном саммите НАТО. В формате видеоконференции он начнется в 17.00 по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На саммите НАТО по Украине не будет рассматриваться вопрос об отправке войск-1

Североатлантический альянс рассмотрит все вопросы дальнейшего укрепления своей деятельности. Кроме того, на встречу будут приглашены Финляндия и Швеция, которые не являются членами НАТО.  

Переговоры пройдут в закрытом для прессы формате, но без утечки информации не обходится. Со ссылкой на Бюро небезопасности Польши отмечается, что вопрос об отправке войск НАТО в Украину вообще не рассматривается.  

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# Международная политика # Фотофакт

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