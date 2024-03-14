Азарёнок: храни, Господь, Вождя нашего православного Александра Лукашенко

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим визит Лукашенко в храм Собора Всех Белорусских святых и поговорим о роли церкви в Беларуси. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.

Григорий Азаренок,СТВ:

Храни, Господь, Вождя нашего православного Александра Лукашенко. Храни, Господь, воинство наше православное – ОМОН, ГУБОПиК!Даруй им силы, заостри их меч, чтобы секли головы буйные и мятежные, супроть православного Царя голову поднимающие. И помоги им, Господи, искоренить ересь и мерзость змагарскую, где бы она ни была, в том числе и в Церкви.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

У Церкви две задачи. Церковь Христова – это прежде всего личный разговор с Богом, мой путь к Христу, чтобы меня не занесли ветры перемен и всего остального. Для этого есть духовенство. Мы вместе плывем к заветной цели на одном корабле.

Вторая цель Церкви – институт сохранения традиций, культуры и нравственности. Это оплот настоящих смыслов и идей. И даже если вы не верите в Бога, то вы должны понимать, что культура – это прежде всего запреты. И когда запреты нарушаются, это чревато смертью.

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