Песков: в Кремле не слушают мнение США о российских выборах

Москва не воспринимает оценку США по итогам выборов президента России и не собирается принимать ее в расчет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Ранее пресс-секретарь Совета национальной безопасности при Белом доме заявил, что, по мнению Вашингтона, выборы в РФ не были «свободными и справедливыми».

Дмитрий Песков подчеркнул, что такие оценки были предсказуемыми, учитывая глубокое вовлечение США в украинский конфликт. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, и, по данным Центризбиркома, действующий президент РФ Владимир Путин лидирует с 87,32% голосов.

