Польские фермеры заблокировали два КПП на границе с Германией

Рост затрат на производство, ограничения Евросоюза, отсутствие государственной поддержки. Фермеры снова высказывают претензии с улиц городов.

В Мадриде прошла акция протеста фермеров. Читайте здесь.

Фермеры не успевают за ростом цен, которые власти регулировать отказываются. Импортные овощи и зерно гораздо дешевле, из-за чего местные производители просто не могут навязать конкуренцию. Это стало основной причиной протестов в Польше. Там выступают против импорта украинских продуктов. На эту страну не распространяются экологические стандарты ЕС, поэтому она предлагает более доступный, хотя и не очень качественный товар. Сейчас поляки блокируют два КПП на границе с Германией. А в среду, 20 марта, планируют поставить на паузу жизнь 270 населенных пунктов. Сами активисты назвали это звездным рейдом по главным городам страны.