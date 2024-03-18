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Молдова проведёт референдум о вступлении в Евросоюз в октябре

18 марта 2024 19:44
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Молдова проведет референдум о вступлении в Евросоюз в октябре. О планах сообщила глава республики Майя Санду, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молдова проведёт референдум о вступлении в Евросоюз в октябре-1

Присоединение к ЕС политик назвала единственным вариантом обеспечения мира. Как именно будет сформулирован вопрос в бюллетене, пока неизвестно. Однако власти хотят закрепить свою европейскую перспективу даже в Конституции. Правительство Санду уже проводит информационную кампанию в поддержку предложенной идеи. Так, на сайте референдума выделены несколько плюсов от вступления в ЕС. Власти обещают более высокие доходы и престижные рабочие места, финансовую помощь от будущих союзников, а также законы и правосудие по стандартам Евросоюза, что едва ли можно отнести к преимуществам. Обратную сторону медали власти Молдовы решили не освещать.

# Международная политика

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