Молдова проведёт референдум о вступлении в Евросоюз в октябре

Присоединение к ЕС политик назвала единственным вариантом обеспечения мира. Как именно будет сформулирован вопрос в бюллетене, пока неизвестно. Однако власти хотят закрепить свою европейскую перспективу даже в Конституции. Правительство Санду уже проводит информационную кампанию в поддержку предложенной идеи. Так, на сайте референдума выделены несколько плюсов от вступления в ЕС. Власти обещают более высокие доходы и престижные рабочие места, финансовую помощь от будущих союзников, а также законы и правосудие по стандартам Евросоюза, что едва ли можно отнести к преимуществам. Обратную сторону медали власти Молдовы решили не освещать.