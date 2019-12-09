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Путин, Зеленский, Макрон и Меркель за круглым столом. Чего ждать от встречи «нормандской четвёрки» в Париже?

09 декабря 2019 16:42
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9 декабря внимание мировой общественности приковано к Парижу. В Елисейском дворце впервые после трехлетнего перерыва проходит встреча «нормандской четверки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путин, Зеленский, Макрон и Меркель за круглым столом. Чего ждать от встречи «нормандской четвёрки» в Париже?-1

Лидеры Украины, России, Франции и Германии обсудят возможные пути по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины. Последний раз в таком формате диалог вели в Минске. Принятые в 2015 году во Дворце Независимости решения по прежнему остаются сдерживающим фактором для силового противостояния и кровопролития.

Подробнее Алексей Елфимов.

Путин, Зеленский, Макрон и Меркель за круглым столом. Чего ждать от встречи «нормандской четвёрки» в Париже?-4

Утренний ливень закончился, и небо над французской столицей прояснилось. На такое же прояснение ситуации на востоке Украины рассчитывают сегодня миллионы людей по всему миру. Даже Папа римский Франциск призвал всех молиться за успех саммита.

Путин, Зеленский, Макрон и Меркель за круглым столом. Чего ждать от встречи «нормандской четвёрки» в Париже?-7

Папа римский Франциск:
Я молюсь за эту встречу, потому что там нужен мир, и я призываю вас сделать то же самое, чтобы эта инициатива политического диалога внесла вклад в дело принесения плодов мира и справедливости на эту землю и ее жителей.

Путин, Зеленский, Макрон и Меркель за круглым столом. Чего ждать от встречи «нормандской четвёрки» в Париже?-10

Интерес к саммиту огромен. Около 500 журналистов прибыли в столицу Франции освещать мероприятие. Мест в Елисейском дворце не хватает, поэтому многие дожидаются лидеров нормандской четверки прямо на улице.

Путин, Зеленский, Макрон и Меркель за круглым столом. Чего ждать от встречи «нормандской четвёрки» в Париже?-13

За три года с последнего саммита в «нормандском формате» успела смениться половина состава, и именно новые участники – президент Франции Эммануэль Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский – активнее всего агитировали за проведение встречи.

Путин, Зеленский, Макрон и Меркель за круглым столом. Чего ждать от встречи «нормандской четвёрки» в Париже?-16

И вот они прибывают – президенты Франции, России и Украины, а также канцлер Германии Ангела Меркель. Кстати, президенты Зеленский и Путин встретятся лично.

Путин, Зеленский, Макрон и Меркель за круглым столом. Чего ждать от встречи «нормандской четвёрки» в Париже?-19

Так называемый «нормандский формат» переговоров по Украине существует с лета 2014 года, когда лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Ключевая встреча прошла в феврале 2015-го в Минске. Тогда в белорусской столице были приняты Минские соглашения – основополагающий документ мирного урегулирования в регионе.

Показываем, как выглядит «тайная комната» Дворца Независимости, в которой проходили переговоры «нормандской четвёрки»

«Особенно сало очень понравилось Меркель». Как кормили «нормандскую четверку» в Минске

Столица Беларуси давно обрела статус надежной переговорной площадки. Минские соглашения вносят неоценимый вклад в постепенное разрешение конфликта.

Путин, Зеленский, Макрон и Меркель за круглым столом. Чего ждать от встречи «нормандской четвёрки» в Париже?-22

Наш Президент Александр Лукашенко не раз подчеркивал: мировое сообщество не должно оставаться в стороне от решения напряженной ситуации на востоке Украины.

Президент Беларуси: «Украинский конфликт требует от нас его решения»

Очевидно, что сегодня будут обсуждаться вопросы об обмене пленными – конкретные сроки и время подготовки, разведение сил на очередных участках, будут определены районы для разминирования. Говорить будут и о прямом контроле на границе. Хозяин переговорной площадки Эммануэль Макрон говорит о желании «построить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе».

Путин, Зеленский, Макрон и Меркель за круглым столом. Чего ждать от встречи «нормандской четвёрки» в Париже?-25

Юрий Шевцов, директор Центра по проблемам европейской интеграции:
Сегодня мы находимся в начале Холодной войны 2.0, и это вовсе не шутки. Это серьезное международное обострение. Скажем, во время послевоенной Холодной войны между Советским союзом и Западом, нигде в Европе не шла война 5 лет. Сегодня мы это имеем у своих границ.  

Путин, Зеленский, Макрон и Меркель за круглым столом. Чего ждать от встречи «нормандской четвёрки» в Париже?-28

Главным достижением Минских соглашений стало то, что они помогли снизить интенсивность боевых действий на востоке Украины и таким образом спасли сотни человеческих жизней по обе стороны противостояния. Мировое сообщество высоко оценивает вклад нашей страны в дело по установлению спокойствия в этом уголке планеты.

Путин, Зеленский, Макрон и Меркель за круглым столом. Чего ждать от встречи «нормандской четвёрки» в Париже?-31

Обеспечение мира и стабильности в регионе – национальный интерес Беларуси. И в том, что стороны идут друг другу на встречу, немалая заслуга Минских соглашений. Сегодня в Париже, будем надеяться, сделаем еще один важный шаг на пути мира.

# Международная политика # Юрий Шевцов # Папа Римский Франциск # Фотофакт

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