Путин, Зеленский, Макрон и Меркель за круглым столом. Чего ждать от встречи «нормандской четвёрки» в Париже?

9 декабря внимание мировой общественности приковано к Парижу. В Елисейском дворце впервые после трехлетнего перерыва проходит встреча «нормандской четверки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеры Украины, России, Франции и Германии обсудят возможные пути по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины. Последний раз в таком формате диалог вели в Минске. Принятые в 2015 году во Дворце Независимости решения по прежнему остаются сдерживающим фактором для силового противостояния и кровопролития. Подробнее Алексей Елфимов.

Утренний ливень закончился, и небо над французской столицей прояснилось. На такое же прояснение ситуации на востоке Украины рассчитывают сегодня миллионы людей по всему миру. Даже Папа римский Франциск призвал всех молиться за успех саммита.

Папа римский Франциск:

Я молюсь за эту встречу, потому что там нужен мир, и я призываю вас сделать то же самое, чтобы эта инициатива политического диалога внесла вклад в дело принесения плодов мира и справедливости на эту землю и ее жителей.

Интерес к саммиту огромен. Около 500 журналистов прибыли в столицу Франции освещать мероприятие. Мест в Елисейском дворце не хватает, поэтому многие дожидаются лидеров нормандской четверки прямо на улице.

За три года с последнего саммита в «нормандском формате» успела смениться половина состава, и именно новые участники – президент Франции Эммануэль Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский – активнее всего агитировали за проведение встречи.

И вот они прибывают – президенты Франции, России и Украины, а также канцлер Германии Ангела Меркель. Кстати, президенты Зеленский и Путин встретятся лично.

Так называемый «нормандский формат» переговоров по Украине существует с лета 2014 года, когда лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Ключевая встреча прошла в феврале 2015-го в Минске. Тогда в белорусской столице были приняты Минские соглашения – основополагающий документ мирного урегулирования в регионе. Показываем, как выглядит «тайная комната» Дворца Независимости, в которой проходили переговоры «нормандской четвёрки» «Особенно сало очень понравилось Меркель». Как кормили «нормандскую четверку» в Минске Столица Беларуси давно обрела статус надежной переговорной площадки. Минские соглашения вносят неоценимый вклад в постепенное разрешение конфликта.

Наш Президент Александр Лукашенко не раз подчеркивал: мировое сообщество не должно оставаться в стороне от решения напряженной ситуации на востоке Украины. Президент Беларуси: «Украинский конфликт требует от нас его решения» Очевидно, что сегодня будут обсуждаться вопросы об обмене пленными – конкретные сроки и время подготовки, разведение сил на очередных участках, будут определены районы для разминирования. Говорить будут и о прямом контроле на границе. Хозяин переговорной площадки Эммануэль Макрон говорит о желании «построить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе».

Юрий Шевцов, директор Центра по проблемам европейской интеграции:

Сегодня мы находимся в начале Холодной войны 2.0, и это вовсе не шутки. Это серьезное международное обострение. Скажем, во время послевоенной Холодной войны между Советским союзом и Западом, нигде в Европе не шла война 5 лет. Сегодня мы это имеем у своих границ.

Главным достижением Минских соглашений стало то, что они помогли снизить интенсивность боевых действий на востоке Украины и таким образом спасли сотни человеческих жизней по обе стороны противостояния. Мировое сообщество высоко оценивает вклад нашей страны в дело по установлению спокойствия в этом уголке планеты.